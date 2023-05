Einwohneranteil von Muslimen in Stuttgart gestiegen

Vor allem durch die Zuwanderung von Geflüchteten ist der Anteil der Muslime an der Stuttgarter Stadtgesellschaft von acht auf zehn Prozent gewachsen. Das ist das Ergebnis einer Schätzung.









Stuttgart - Nach dem starken Flüchtlingszuzug in den Jahren 2015 und 2016 haben sich viele Bürger gefragt, wie die Zuwanderung die Zusammensetzung der Gesellschaft verändert hat. Auch an das Statistische Amt der Stadt ist diese Frage herangetragen worden. Nun liegt die Antwort vor, eine Berechnung, welchen Bevölkerungsanteil die Muslime in Stuttgart inzwischen haben.