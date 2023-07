1 Joshua Kimmich wird frühestens im Januar wieder in der Bundesliga auflaufen. Foto: imago images/Sven Simon/Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.de

Nach seiner Infektion wird Joshua Kimmich frühestens im Januar wieder spielen können. Andere Sportler trifft es beim Comeback härter, denn die Mediziner sprechen von einem „Blumenstrauß der Symptome“.









Stuttgart - Er wollte seinen gestählten Hochleistungskörper vor möglichen Langzeitfolgen einer Corona-Impfung schützen, die es allerdings in diesem Zusammenhang niemals gibt. Vor zwei Wochen nun hatte sich der gleichsam ungeimpfte wie schlecht informierte Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich letztlich mit dem Virus angesteckt. An diesem Mittwoch endete daher seine Quarantäne – doch dem Nationalspieler steht ganz offensichtlich ein längerer Weg zurück in den Fußballeralltag bevor, als es gerade einem ehrgeizigen Weltklassespieler wie Kimmich lieb sein dürfte.