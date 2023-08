Ex-"Beverly Hills, 90210"-Star Tori Spelling (50) ist gemeinsam mit ihren Kindern auf einem kalifornischen Campingplatz gesichtet worden. Damit ist die Tochter des 2006 verstorbenen US-Produzenten Aaron Spelling innerhalb kurzer Zeit von ihrer Luxusvilla in ein Billig-Motel und nun in ein Wohnmobil umgezogen.

Von der Luxusvilla ins Wohnmobil

Vor knapp einem Monat hatte der ehemalige Teenie-Star nach 16 Jahren Ehe die Trennung von ihrem Ehemann Dean McDermott (56) bekannt gegeben. Danach zog Spelling aus der gut 5.000 Quadratmeter großen Luxusvilla im Chateau-Stil in L.A. aus. Sie mietete sich mit ihren fünf Kindern Liam (16), Stella (15), Hattie (11), Finn (10) und Beaux (6) zunächst für 100 Dollar pro Nacht in ein Motel in Los Angeles ein. Nun der nächste Umzug: Wie die "Daily Mail" berichtet, wurde Tori Spelling auf einem Campingplatz im kalifornischen Ventura County nördlich von Los Angeles gesichtet: Als Camperin in T-Shirt und abgeschnittenen Jeans und im Kreise ihrer Kinder.

Als Tochter des Star-Produzenten Aaron Spelling wuchs Tori in einer 165-Millionen-Dollar-Villa in L.A. auf. Ihr Vater produzierte von 1990 bis 2000 nicht nur die weltweit erfolgreiche Super-Serie "Beverly Hills, 90210". Er besetzte seine Tochter auch für eine der Hauptrollen. Als leicht snobistische "Donna Martin" feierte die hübsche Blondine, die bereits mit acht Jahren in ihrer ersten TV-Serie mitgespielt hatte, ihren Durchbruch. Noch verheiratet mit Charlie Shanian lernte sie 2005 Dean McDermott bei einem Dreh kennen und lieben. Die beiden sind seit Mai 2006 verheiratet und haben fünf gemeinsame Kinder.