Vor kurzem hat Nicole Kidman die Scheidung von Keith Urban eingereicht. Jetzt kochen alte Gerüchte wieder hoch, dass sie - ohne den Sänger aber mit ihren Kindern - den Winter in Portugal verbringen könnte.
Für den ersten Winter ohne ihren langjährigen Partner Keith Urban (57) hat Nicole Kidman (58) womöglich einen längeren Aufenthalt in Europa geplant. Für die kommenden Monate könnte die Schauspielerin mit ihren Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) laut eines Berichts in eine elitäre Gegend in Portugal ziehen.