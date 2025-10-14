Vor kurzem hat Nicole Kidman die Scheidung von Keith Urban eingereicht. Jetzt kochen alte Gerüchte wieder hoch, dass sie - ohne den Sänger aber mit ihren Kindern - den Winter in Portugal verbringen könnte.

Für den ersten Winter ohne ihren langjährigen Partner Keith Urban (57) hat Nicole Kidman (58) womöglich einen längeren Aufenthalt in Europa geplant. Für die kommenden Monate könnte die Schauspielerin mit ihren Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) laut eines Berichts in eine elitäre Gegend in Portugal ziehen.

Schon im Sommer war verbreitet worden, dass Hollywoodstar Kidman eine längerfristige Aufenthaltsgenehmigung für Portugal beantragt habe, Urban jedoch nicht. Damals war die Rede davon, dass sie sich in der exklusiven Wohngegend CostaTerra Golf and Ocean Club umgesehen habe. Jetzt berichtet die britische "Daily Mail", dass Kidman sich auf einen Winter in Portugal vorbereite und sich auch nach der Trennung von Urban dort Immobilien angesehen habe.

Nicole Kidman bald Nachbarin von Meghan und Harry?

Die Boulevardzeitung beschreibt das Areal als die "Hamptons von Portugal". Die Hamptons sind als Rückzugsort der Schönen und Reichen in den USA berühmt. Doch auch in Portugal wäre Kidman mit ihren Töchtern, mit denen sie kürzlich bei der Paris Fashion Week gesichtet wurde, demnach in bester Gesellschaft.

Sollte sie wirklich eine Immobilie vor Ort erwerben, würden laut des Berichts angeblich unter anderem George Clooney (64) und dessen Ehefrau Amal (47), Paris Hilton (44), die britische Prinzessin Eugenie (35) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (39) sowie Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) zu den dortigen Nachbarn der Schauspielerin gehören.

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Nicole Kidman und Keith Urban nach fast 20 Jahren Ehe getrennte Wege gehen. Die beiden hatten im Sommer 2006 geheiratet. Laut US-Medien vorliegenden Gerichtsunterlagen hat die Schauspielerin kürzlich die Scheidung beantragt und beruft sich auf "unüberbrückbare Differenzen". Kidman nenne den 30. September als Trennungsdatum.