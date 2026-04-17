Nach dem Ehe-Aus mit Simon Borchert: American Pie-Star Shannon Elizabeth startet bei OnlyFans

1 Shannon Elizabeth bei einer Gala in Los Angeles, Kalifornien im Januar 2024. Foto: imago/ABACAPRESS / Fati Sadou/ABACAPRESS.COM

Mit "American Pie" wurde Shannon Elizabeth zum Sexsymbol der frühen 2000er. Jetzt startet die 52-Jährige auf OnlyFans. Wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass sie die Scheidung von Ehemann Simon Borchert eingereicht hat.











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Der frühere "American Pie"-Star Shannon Elizabeth (52) startet ein neues Kapitel auf OnlyFans. "Ich habe meine gesamte Karriere in Hollywood verbracht, wo andere die Geschichte und den Verlauf meiner Karriere bestimmten", erklärte sie dem "People"-Magazin. "In diesem neuen Kapitel geht es darum, das zu ändern, eine sinnlichere Seite von mir zu zeigen, die noch niemand gesehen hat, und meinen Fans näher zu sein", so die US-Amerikanerin, die durch die "American Pie"-Reihe zum Sexsymbol wurde.