Nach dem Ehe-Aus mit Simon Borchert: American Pie-Star Shannon Elizabeth startet bei OnlyFans
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Shannon Elizabeth bei einer Gala in Los Angeles, Kalifornien im Januar 2024. Foto: imago/ABACAPRESS / Fati Sadou/ABACAPRESS.COM

Mit "American Pie" wurde Shannon Elizabeth zum Sexsymbol der frühen 2000er. Jetzt startet die 52-Jährige auf OnlyFans. Wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass sie die Scheidung von Ehemann Simon Borchert eingereicht hat.

Der frühere "American Pie"-Star Shannon Elizabeth (52) startet ein neues Kapitel auf OnlyFans. "Ich habe meine gesamte Karriere in Hollywood verbracht, wo andere die Geschichte und den Verlauf meiner Karriere bestimmten", erklärte sie dem "People"-Magazin. "In diesem neuen Kapitel geht es darum, das zu ändern, eine sinnlichere Seite von mir zu zeigen, die noch niemand gesehen hat, und meinen Fans näher zu sein", so die US-Amerikanerin, die durch die "American Pie"-Reihe zum Sexsymbol wurde.

 

"Ich habe mich für OnlyFans entschieden, weil ich dort direkt mit meinem Publikum in Kontakt treten, mich nach meinen eigenen Vorstellungen kreativ entfalten und einfach frei sein kann", erklärte Shannon Elizabeth weiter. Sie sei überzeugt, dass genau darin die Zukunft liege.

Erst Ehe-Aus, dann OnlyFans-Account

Der Schritt kommt wenige Tage, nachdem Shannon Elizabeth die Scheidung von ihrem Mann Simon Borchert eingereicht haben soll, wie "Page Six" unter Berufung einer anonymen Quelle berichtet. "Die Scheidung ist noch frisch. Sie ist frisch getrennt und startet morgen früh ihren OnlyFans-Account", so die Quelle.

Shannon Elizabeth heiratete 2021 den südafrikanischen Naturschutzspezialisten Simon Borchert. Das Paar lernte sich 2015 kennen. Über ihre Beziehung war öffentlich wenig bekannt. Zuvor war Elizabeth von 2002 bis 2006 mit Schauspieler Joseph D. Reitman (57) verheiratet.

 