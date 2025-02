Nach dem Dschungelcamp: Timur Ülker ist zurück am GZSZ-Set

Timur Ülker (35) hat sein Dschungelabenteuer hinter sich gelassen und geht jetzt wieder seinem Schauspiel-Job nach. Nach "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und Platz vier steht der Darsteller jetzt wieder für die RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera (montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL und auf RTL+). "Es ist ein Traum, den ich aufs Neue erlebe", erklärt er im Interview mit RTL.

Er schätze es jetzt noch mehr, was für ein Glück er habe, "in einem der besten Formate Deutschlands täglich meiner Berufung als Schauspieler nachgehen zu dürfen", fügt er an. Während des Dschungelcamps stand erstmals nicht seine "GZSZ"-Rolle, sondern er als Timur Ülker im Fokus. Dies sei eine ungewohnte, aber wertvolle Erfahrung gewesen. "Ich habe viel dazu gelernt und blicke mit neuen Erkenntnissen über das Leben und die Menschen in die Zukunft." Er habe in Australien viel über Menschen gelernt und könne diese Erfahrungen nun teilweise in sein Schauspiel einfließen lassen.

Am Set der RTL-Daily sei er bei seiner Rückkehr herzlich empfangen worden. "Meine 'GZSZ'-Buddys standen jubelnd bereit. Der Zuspruch hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, ein großer Teil der 'GZSZ'-Magie ist die familiäre Atmosphäre am Set", erzählt Ülker. Und wie geht es für seine Rolle weiter?

"Nihat war für einen wichtigen Kunden auf den Malediven, um ein Personal Training zu geben", erklärt der Schauspieler, der seine neuen Geschichten für Frühjahr 2025 ankündigt. "Doch insgeheim hat er vor allem daran gearbeitet, seine App - die er nun gemeinsam mit Erik und Julian führt - groß rauszubringen." Bei seiner Rückkehr nach Berlin werde Nihat jedoch merken, dass nicht alles nach Plan lief. In seiner Zukunftsplanung "treibt er seine Ziele und Interessen weiter voran, doch immer wieder wird ihm bewusst, wie sehr er auf andere angewiesen ist".

In dem Interview betont Ülker auch, dass er "GZSZ" ab jetzt wieder priorisiert. Er habe "spannende Angebote von Film und Fernsehen" auf dem Tisch liegen, doch im Moment konzentriere er sich wieder auf das, was ihn besonders erfülle: "meine Rolle bei 'GZSZ', meine Musik und natürlich meine Familie." Nach dem Abenteuer in Down Under sei als nächster großer Ausflug lediglich die Hochzeitsreise geplant. Die führt ihn, genau wie seine Rolle Nihat, wieder auf die Malediven.

Seit über zehn Jahren sind der "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"- Schauspieler und seine Freundin Caroline Steinhof ein Paar. Die Eltern zweier Kinder haben sich im vergangenen Jahr beim Familienurlaub auf den Malediven vor romantischer Kulisse verlobt. Die Hochzeit soll nun ebenfalls dort stattfinden.