Kaum zurück aus dem australischen Busch, findet Hardy Krüger jr. bei der Actors Night in Berlin deutliche Worte. Der Schauspieler erklärt, warum das Reality-TV ihn nicht wiedersehen wird - und verrät, was ihn im Dschungelcamp enttäuscht hat.
Kurz nach seiner Rückkehr aus Australien hat Hardy Krüger jr. (57) in Berlin reinen Tisch gemacht. Gemeinsam mit seiner Frau Alice besuchte der Schauspieler eine Veranstaltung im Vorfeld der Internationalen Filmfestspiele - und ließ keinen Zweifel daran, was er vom Dschungelcamp hält.