Kaum zurück aus dem australischen Busch, findet Hardy Krüger jr. bei der Actors Night in Berlin deutliche Worte. Der Schauspieler erklärt, warum das Reality-TV ihn nicht wiedersehen wird - und verrät, was ihn im Dschungelcamp enttäuscht hat.

Kurz nach seiner Rückkehr aus Australien hat Hardy Krüger jr. (57) in Berlin reinen Tisch gemacht. Gemeinsam mit seiner Frau Alice besuchte der Schauspieler eine Veranstaltung im Vorfeld der Internationalen Filmfestspiele - und ließ keinen Zweifel daran, was er vom Dschungelcamp hält.

Falsche Vorstellung vom Format Im Interview mit dem "Berliner Kurier" bezeichnete er seine Teilnahme an der RTL-Show als "kleinen Unfall". Krüger jr. hatte sich unter dem Dschungelcamp offenbar etwas anderes vorgestellt. Er sei davon ausgegangen, dass Gespräche am Lagerfeuer im Vordergrund stehen würden und Aufgaben, die man zusammen absolvieren müsse, erzählte er der Zeitung. Dass die Sendung stattdessen in die "Trash-Richtung" gehe und auf "Krawall und Auseinandersetzungen" setzt, habe ihn kalt erwischt.

Seine Schlussfolgerung fiel entsprechend nüchtern aus: Es sei ein "netter Ausflug" gewesen, eine "interessante Erfahrung", aber: "Das Reality-TV sieht mich nicht wieder."

Alice Krüger ergänzte, dass man bei der Anfrage der Produktion die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht genannt bekomme. "Das wird dann einfach so entschieden. Dann ist man drin und dann ist es schon zu spät."

Hardy Krüger jr. musste das Dschungelcamp an Tag 14 verlassen. Im Exit-Interview, das noch vor Ort in Australien am 6. Februar stattfand, zeigte sich der Schauspieler erleichtert und glücklich, zurück in der Zivilisation zu sein. Er habe zwar die Krone holen wollen, sei nun jedoch froh, "dass ich wieder unter normalen Lebensumständen bin".

Sein praller Terminkalender wartet

Dass die Dschungel-Erfahrung seiner Karriere als Schauspieler schaden könnte, befürchtet Krüger jr. allerdings nicht. Im Gegenteil: Für die kommenden zwei Jahre sei sein Terminkalender bereits prall gefüllt. Das Theater und das Schreiben stünden im Mittelpunkt - am 13. März erscheint zudem sein neuer Roman.