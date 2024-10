Nach dem Dreh von Die nackte Kanone: Perfekter Gentleman: Pamela Anderson schwärmt von Liam Neeson

Am Set einer Neuauflage von "Die nackte Kanone" haben Pamela Anderson (57) und ihr Kollege Liam Neeson (72) ihre Zuneigung füreinander entdeckt. Die Schauspieler haben gemeinsam die für 2025 geplante Neuverfilmung gedreht und mehr als nur lobende Worte für den jeweils anderen.

"In Pamela bin ich einfach wahnsinnig verliebt. Es ist einfach großartig, mit ihr zu arbeiten", sagt Neeson in der aktuellen Ausgabe des US-Magazins "People". Neeson könne seiner Kollegin "nicht genug Komplimente machen, um ehrlich zu sein. Sie hat kein großes Ego. Sie kommt einfach, um die Arbeit zu erledigen. Sie ist lustig und es ist so einfach, mit ihr zu arbeiten. Sie wird in dem Film großartig sein."

Während er Andersons Arbeit lobt, ist sich der Oscar-nominierte Darsteller seiner eigenen komödiantischen Wirkung in dem Film weniger sicher. "Ob ich es rüberbringen kann oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht", gesteht er. Anderson interveniert: "Es war schwierig, in den gemeinsamen Szenen keine Miene zu verziehen."

Fast wie ein altes Ehepaar

Zudem sei Neeson "der perfekte Gentleman", wie Anderson erklärt. "Er bringt das Beste in einem zum Vorschein - mit Respekt, Freundlichkeit und einem großen Erfahrungsschatz. Es war eine absolute Ehre, mit ihm zu arbeiten." Der 72-Jährige habe sich "aufrichtig um mich gekümmert - mir seinen Mantel umgehängt, als mir kalt war". Sie hat sich mit selbst gebackenem Brot und Keksen bei ihm revanchiert.

Anderson spielt an der Seite von Neeson eine "Femme fatale". Er mimt Frank Drebin Jr., der vermutlich der Sohn der im 1988er-Original von Leslie Nielsen (1926-2010) gespielten Figur Frank Drebin sein soll. Bald will sich Neeson, der 2008 durch den Film "96 Hours" zum Action-Star wurde, aus dem stuntreichen Genre aufgrund seines fortgeschrittenen Alters zurückziehen. Vielleicht schon zum Ende des kommenden Jahres, wie er dem Magazin sagt.