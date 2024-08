Nach dem dramatischen Abschiedsspiel: Danke für alles: Reaktionen auf Karriereende von Angelique Kerber

1 Angelique "Angie" Kerber beim Porsche Cup 2024 in Stuttgart. Foto: imago/imageBROKER/MichaelWeber

Bei den Olympischen Spielen in Paris endete das Abschiedsmatch von Angelique Kerber im Viertelfinale. Was sie in ihrem letzten Interview als Profispielerin zu sagen hat und wer ihr alles dankt.











Kein Sieg auf dem Platz, aber Siegerin der Herzen: Mit dem Viertelfinal-Aus bei den Olympischen Spielen in Paris verabschiedet sich Angelique Kerber (36) vom Tennisplatz und beendet ihre Profikarriere ohne zweite Olympia-Medaille nach Silber in Rio de Janeiro im Jahr 2016. Unter tosendem Applaus sagt die Tennisspielerin unter Tränen gegenüber Reportern am Rande des Courts: "Ich habe alles auf dem Platz gelassen, mehr kann ich nicht machen."