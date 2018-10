Nach dem Cannstatter Volksfest Frauen reiben sich an Männern – dann ist das Geld weg

Von red 05. Oktober 2018 - 10:59 Uhr

In Bad Cannstatt wurden zwei Männer Opfer von Trickdieben (Symbolbild). Foto: dpa

Nach der Sause auf dem Cannstatter Volksfest machen drei Männer an einer Imbissbude in Bad Cannstatt Halt. Die ungewöhnliche Zuneigung von zwei Frauen dort entpuppt sich als mieser Trick.

Stuttgart - Böse Überraschung nach dem Volksfestbesuch: Unbekannte Trickdiebe haben am Donnerstagabend an einem Imbissstand an der Bahnhofstraße in Bad-Cannstatt drei Männer im Alter von 48, 49 und 55 Jahren bestohlen. Nach der Sause auf dem Wasen machten die Männer Halt an einer Imbissbude. Während sie auf ihre Bestellung warteten, näherten sich zwei Frauen. Unvermittelt umarmten die unbekannten Frauen die Männer und rieben sich an ihnen.

Nach der Umarmung fehlt das Geld

Als die Männer sich dagegen wehrten, gingen die Unbekannten schließlich weiter. Später stellten zwei der Männer dann fest, dass ihnen Geld fehlte: Jeweils 250 Euro und 300 Euro waren aus den Geldbörsen verschwunden. Offensichtlich versuchten die Unbekannten dem dritten Begleiter ebenfalls das Bargeld aus dem Portemonnaie zu stehlen. Ein 100-Euro-Schein hing aus dem Geldbeutel.

Polizei bittet um Hinweise

Eine der Frauen war etwa 30 Jahre alt, 1,60 Meter groß und bekleidet mit einer Leggings und einem weiten Shirt. Zur zweiten Frau ist lediglich bekannt, dass diese wesentlich älter war und eine mollige Figur hatte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0711/ 8990 4330 entgegen.

