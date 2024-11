Nach dem Brand in Esslingen: Nachbarhäuser weiter nicht bewohnbar – Suche nach Wertsachen

1 Die Häuser rechts und links des abgebrannten Hauses sind vorübergehend nicht bewohnbar. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Eine gute Woche nach der Brandstiftung in Esslingen, bei der ein 31-Jähriger erschossen wurde, stellt sich nun heraus: Auch die benachbarten Häuser wurden in Mitleidenschaft gezogen und sind bis auf weiteres nicht bewohnbar. Was passiert mit den Bewohnern?











Die benachbarten Häuser des am Donnerstag vor einer Woche abgebrannten Hauses Am Kronenhof in Esslingen sind weiterhin nicht bewohnbar. Das teilte die Stadtverwaltung Esslingen am Donnerstag mit. Die Häuser stehen rechts und links des Hauses, das der Mieter B. in Brand gesetzt hatte. B. war es mutmaßlich auch, der den Sohn des Vermieters mit einer selbst gebastelten Waffe tötete.