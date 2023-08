1 Jetzt werden Gäste im Café Eselsmühle wieder bedient – da freuen sich auch die Hühner und der Hahn. Foto: /Uwe Bogen

Die Idylle lockt wie vor dem Brand. Ein Stück heile Welt ist zurückgekehrt. Das Café Eselsmühle empfängt wieder Gäste, nun mit Tischen und Stühlen im Innenhof sowie im früheren Stall, wo sich eine zweite Küche befindet. Das Team ist hoch motiviert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mindestens so sehr wie die Menschen freuen sich die Hühner über die Rückkehr von so viel schöner Normalität in der Eselsmühle. Seit Dienstag werden die Gäste, die einkehren wollen, wie früher bedient – wenn nun auch an einem anderen Ort. Vergnügt springt das Federvieh umher, in der Hoffnung, dass was von den Tischen herunterfällt.