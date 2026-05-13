David Dietl wagt sich an Ludwig Thomas Klassiker und verwandelt ihn in ein Großstadtmärchen. Maximilian Brückner überzeugt als Münchner Taugenichts im Jenseits - und die junge Momo Beier stiehlt ihm fast die Show.
Mit "Ein Münchner im Himmel - Der Tod ist erst der Anfang" (Kinostart: 14. Mai) wagt sich Regisseur David Dietl (46) an einen Stoff, der in Bayern beinahe sakrosankt ist. Die berühmte Satire "Der Münchner im Himmel" (1911) von Ludwig Thoma (1867-1921, "Lausbubengeschichten") gehört zum kulturellen Grundinventar des Freistaats. Doch Dietl versucht gar nicht erst, den Klassiker eins zu eins zu modernisieren. Stattdessen macht er daraus ein Großstadtmärchen über Schuld, Versöhnung und zweite Chancen - mit einem beeindruckenden Cast.