Nach dem Aus der Ampelkoalition: Die Bahn muss höchste Prioriät haben

1 Ein Bahnknoten wird auf digitale Sicherungstechnik umgestellt. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Wie geht es nach dem Ende der Ampelregierung bei der Bahn weiter? Sicher ist: An der Sanierung des größten Staatskonzerns und des überlasteten Schienennetzes führt kein Weg vorbei, meint unser Autor.











So schnell kann es gehen. Das Kanzleramt lag am Mittwoch im trüben Berliner Novemberwetter passenderweise im Nebel, als im 15. Stock der nicht weit entfernten Zentrale der Deutschen Bahn AG deren Vorstände bei einem Medien-Workshop darüber Auskunft geben sollten, was passiert, wenn die Ampelregierung zerbricht. Wenige Stunden später war es soweit — und damit beginnt auch für den größten und schwer angeschlagenen Staatskonzern erneut eine unerfreuliche Zeit der Ungewissheit.