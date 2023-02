9 Thomas Müller (li.) und Hansi Flick: Gibt es ein Wiedersehen beim DFB? Foto: imago/Sven Simon

London - Große, verdiente Spieler und das Ende bei einem großen Turnier, das klingt verdächtig nach Rücktritt. Nach der berühmten Zäsur, nach einem Neuanfang. Und manchmal, wenn es gar nicht lief, da heißt es dann, dass diese großen Spieler den Weg für den Neuanfang jetzt bitte freimachen sollen.

Mats Hummels und Thomas Müller sind große Spieler der DFB-Elf – nach dem Achtelfinal-Aus im großen Spiel am Dienstagabend in Wembley gegen England aber würde man dem Offensivmann Müller und dem Innenverteidiger Hummels Unrecht tun, wenn man von ihnen verlangte, den Weg freizumachen. Denn sicher lag es auch an den oft dürftigen Leistungen der Rückkehrer, dass es wieder nichts wurde mit dem großen Wurf bei einem großen Turnier. Aber nicht nur.

Ein nicht zu kleines Thema war die Zukunft von Müller und Hummels dennoch, am Mittwoch nach dem EM-Aus – denn die Weltmeister 2014, die eher fürs Vergangene stehen, könnten ja auch unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick weiter eine Rolle spielen. Das ließ DFB-Direktor Oliver Bierhoff bei seiner Analyse im von nun an ehemaligen EM-Quartier der deutschen Elf im fränkischen Herzogenaurach durchblicken.

Bierhoff also erwartet zumindest keine kurzfristigen Rücktritte arrivierter Kräfte. „Ich habe von keinem der älteren Spieler gehört, dass er sagt: Übrigens, Oliver, ich hebe mal die Hand, ich denke über Rücktritt nach“, sagte er.

Thomas Müller ist untröstlich

Ob es mit Müller und Hummels weitergehen wird, bleibt nach dem Aus gegen England also offen. Müller jedenfalls war nach seiner vergebenen Riesenchance zum möglichen Ausgleich (81.) untröstlich. „Da war er, dieser eine Moment, der dir am Ende in Erinnerung bleibt, der dich nachts um den Schlaf bringt“, schrieb er in den sozialen Netzwerken – in jenen Plattformen also, die inzwischen große und auch nicht so große Spieler gerne für ihre Botschaften nutzen.

Bierhoff wiederum wählte am Mittwoch den klassischen Weg, um seine Botschaften zu platzieren, er saß ein letztes Mal auf dem Podium von Herzogenaurach und widmete sich neben der Zukunft der erfahrenen Kämpen Müller, Hummels und auch Toni Kroos (von dem auch keine Rücktrittsgedanken bekannt sind) grundsätzlichen Dingen. Und damit den neuen Zielen der DFB-Elf.

So will Bierhoff mit Blick auf die nächsten Turniere an den traditionell hohen Ansprüchen festhalten. „Ich kann nicht damit zufrieden sein, dass wir Außenseiter sind“, sagte er. Die DFB-Auswahl, so Bierhoff weiter, habe den „Anspruch, immer vorn mitzuspielen“. Schon 2018 aber war das Team als Titelverteidiger bei der WM hinten dran und schied in der Gruppenphase aus. Jetzt, nach dem EM-Aus von Wembley, wird Hansi Flick neuer Bundestrainer – und die Ziele sind laut Bierhoff klar: Die Aufgabe sei es, „eine Mannschaft aufzubauen, die Identität hat“.

Löw fehlte im Team nicht Jugend, sondern Reife

Jünger soll die künftige Nationalelf sein, das brachte Bierhoff immer wieder zum Ausdruck. Und wohl auch zu seiner eigenen Beruhigung betonte der Direktor, dass der Hansi Flick jemand sei, der gerne auf junge Spieler setzt. Bierhoff sagte auch noch, dass er sich wünsche, künftig wieder mehr U-21-Fußballer einbauen zu können. Solche jugendlichen Botschaften kommen ja noch selten schlecht draußen an beim Fußballvolke, das weiß der erfahrene Marketing-Fahrensmann Bierhoff – allerdings: Seine Botschaften widersprachen sich ein wenig mit jenen, die sein bisheriger Bundestrainer Joachim Löw nach dem EM-Aus in die Welt setzte.

Denn Löw behauptete, seiner Mannschaft habe es nicht an Jugend, sondern „an Reife und Erfahrung gefehlt“ – was angesichts von zehn aktuellen oder ehemaligen Champions-League-Siegern im Kader und sieben Spielern, die um die 30 Jahre oder älter sind, eine gewagte These war. Die aktuelle DFB-Elf war vieles, nur nicht zu jung und unerfahren. Der Widerspruch bei Löw und Bierhoff also zeigt vielleicht, wie verquer manche Dinge rund um die DFB-Elf liegen – aber wie auch immer: Bierhoff und Flick können ja jetzt bald die Dinge gestalten. Und sie können das zumindest mit einigen hoch veranlagten und nicht zu alten Kräften tun.

Zwei neue Anführer gibt es schon

Da ist etwa Offensivjuwel Kai Havertz, der dank einiger starker Auftritte einer der wenigen Gewinner der DFB-Elf bei dieser EM war. Offensivmann Jamal Musiala (18) deutete an, dass er zu einem Mann der Zukunft werden kann. Obendrein wird auf Sicht wohl der ähnlich hoch veranlagte Florian Wirtz (18) von Bayer Leverkusen von Flick nominiert werden – ansonsten aber sind kaum Jungprofis in Sicht, die wichtige Rollen einnehmen könnten.

Immerhin: Die neuen Anführer haben sich längst herauskristallisiert. Leon Goretzka und Joshua Kimmich vom FC Bayern dürften wie in München das zentrale Mittelfeldduo bilden. Und der Clou ist: Beide sind mit 26 Jahren im besten Fußballeralter.

