Nach dem Amtsaustritt: Merkel vermisst Blumensträuße und Kanzleramtsküche

1 Merkel mochte Blumendeko und Küche im Kanzleramt. Foto: Uli Deck/dpa

Dass ihr Zeitplan nicht mehr so straff ist, empfindet die Ex-Kanzlerin als positiv. Doch an manche Dinge aus der Zeit als Regierungschefin denkt sie gern zurück - auch aus ganz praktischen Gründen.











Baden-Baden - Die Blumendeko im Kanzleramt und "die tolle Kanzlerküche" vermisst Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt am meisten. Jeden Tag würden dort Blumensträuße wunderbar arrangiert, schwärmte die 70-Jährige bei einer Preisverleihung für ihr Buch "Freiheit" in Baden-Baden. "Man ist da reingekommen, man hatte einen schweren Tag vor sich, und es war immer wirklich so toll geschmückt.". Dass sie die Blumen vermissen werde, habe sie schon zu Amtszeiten gewusst.