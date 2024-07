Nach dem Album von Charli XCX: Brat Girl Summer: Was hat es mit dem neuen Trend auf sich?

"Hot Girl Summer", "Feral Girl Summer", "Rat Girl Summer" oder doch lieber "Brat Girl Summer"? Auf TikTok wimmelt es nur so von Trends, die sich alle in Windeseile ablösen und ersetzen. Noch vor drei Jahren war der Begriff "Hot Girl Summer" ("Heißes Mädchen Sommer") in aller Munde, letzten Sommer sprachen dann alle vom sogenannten "Rat Girl Summer" ("Ratten Mädchen Sommer") und jetzt macht ein völlig neuer Begriff die Runde: der "Brat Girl Summer" ("Rotzgören Sommer").

Woher kommt der Trend?

Am 7. Juni veröffentlichte Charlotte Emma Aitchison (31) alias Pop-Ikone Charli XCX ihr neues Album mit dem Titel "Brat". Durch das clevere und durchdachte Marketing lässt sich das Motto der Sängerin für ihr sechstes Studioalbum klar erkennen: feiern bis zum Morgen, verschmiertes Make-up, keine Extravaganz und Empowerment. Dieses Motto zieht sich durch das gesamte Album und gleichzeitig geht es um weitaus mehr als das, was man auf der Oberfläche erkennt. Das beginnt schon beim Albumcover. Es leuchtet in Neongrün mit einem simplen, schnörkellosen Schriftzug: "brat". Schon hier schwimmt Charli XCX gegen den Strom und verzichtet auf ein aufwendiges Cover.

Die Platte ist mit ihren 18 Songs offenherzig und unverblümt. "Es ist so ähnlich wie Nachrichten, die ich an Freunde schicke. Ich habe mir keine Gedanken über Reime oder traditionelle Dinge gemacht", erklärte die Sängerin in einem Interview mit "The Guardian". "Es geht wirklich nur darum, ein Gefühl von Chaos einzufangen und das Unverblümteste zu sagen, was mir gerade in den Sinn kommt." "Brat" handelt aber auch von weiblichen Freundschaften und ihrer Komplexität. "Beziehungen zwischen Frauen sind super-komplex und vielschichtig", so Charli XCX weiter. "Man kann jemanden mögen und gleichzeitig nicht mögen; man kann auf jemanden eifersüchtig sein, aber er kann trotzdem dein Freund sein."

Was bedeutet "Brat Girl Summer"?

"Brat" bezeichnet nicht nur die Farbe Giftgrün, sondern kann auch als "Rotzgöre" übersetzt werden. Laut Duden steht der Begriff für ein "schmutziges, ungepflegtes, unerzogenes, freches Mädchen". Der neue Trend soll diese offensichtlich negative Konnotation in etwas Positives umwandeln. Es gibt keine universelle Definition des "Brat Girl Summers". Vielmehr geht es um die Loslösung von klaren Definitionen und Grenzen. Es geht darum, dass man keine bestimmten Voraussetzungen benötigt, um ein "Brat Girl" zu sein und dass der Begriff selbst definierbar ist.

Über ein paar Aspekte ist sich das Internet jedoch einig. Wie Charli XCX der TikTok-Serie "The news movement" verriet, sei ein "Brat Girl" ein "Mädchen, das ein bisschen chaotisch ist, gerne Party macht und vielleicht manchmal dumme Sachen sagt". Ganz allgemein geht es um empowerte Frauen, die abseits der Norm leben und sich selbst treu bleiben. Es ist ein Lebensstil, bei dem es darum geht, Spaß zu haben und sich nicht dafür zu schämen. Das Streben nach dem Erreichen unrealistischer Standards soll hier weniger präsent sein und stattdessen sollen "Brat Girls" weniger Sorgen haben und befreiter ihr Leben leben. "Brat Summer" ist also kurz gefasst Hedonismus der alten Schule.

Was ist die "Brat Girl Summer"-Ästhetik?

Laut der Popsängerin gibt es zudem einige Basics, die ein "Brat Girl" typischerweise besitzt: "Eine Schachtel Zigaretten, ein BIC-Feuerzeug und ein weißes Top ohne BH". Modisch erlebt der Indie-Sleaze-Look der frühen 2010er-Jahre hier eine Wiederauferstehung, genauso wie der Y2K-Stil der frühen 2000er. Bunte und knallige Farben sowie auffällige Brillen dürfen hier nicht fehlen. Das Gefühl der Lässigkeit steht im Vordergrund und der Fokus liegt auf persönlichem Komfort. Der Look ist nicht uniformiert. Vielmehr ist es ein abwechslungsreicher Mix nach dem Motto "Alles ist erlaubt".

Wer sind die "Brat-It-Girls"?

Keine verkörpert den Trend besser als die Initiatorin selbst: Charli XCX. Doch auch die Schauspielerin Julia Fox (34) steht für den neuen Style. Der "British Vogue" verriet sie vor Kurzem, sich nicht mehr für Männer und deren Vorstellungen kleiden zu wollen. Stattdessen ziehe sie sich für "die Mädels und die Gays" an. In einem Interview mit "Vanity Fair" erklärte sie zudem: "Wenn du selbstbewusst und selbstsicher bist und Spaß hast, kannst du dich buchstäblich mit einem Müllsack anziehen und die Leute werden sich von deiner Dreistigkeit angezogen fühlen." Dieses Statement verkörpert das Motto des neuen Trends.

Ein weiteres prominentes Beispiel ist das Model Gabbriette Bechtel (26), die außerdem eine enge Freundin der "Brat"-Sängerin ist. Auch sie steht zu ihrem einzigartigen Look und lebt den "Brat Girl Summer" in vollen Zügen aus, wie sie auf Instagram zeigt.

Viele Stars machen mit

In den sozialen Medien ist der Trend des "Brat Summers" mittlerweile omnipräsent. Ob in einer Instagram-Bildunterschrift zu einem sommerlichen Post oder im Rahmen von TikTok-Tänzen: Die meisten wissen Bescheid. Sogar die Schauspieler Daisy Edgar-Jones (26) und Glen Powell (35) beteiligen sich an den viralen Tanz-Trends zum neuen Album und bekennen sich offen zum "Brat Summer".

Selbst Kamala Harris wird zum "Brat Girl"

Auch das Wahlkampf-Team von Kamala Harris (59) ist auf den Trend aufgesprungen. Nach dem Rücktritt Joe Bidens (81) aus dem US-Wahlkampf dominieren in Windeseile Videos und Memes zur voraussichtlich neuen Kandidatin der Demokraten. Charli XCX setzte den längst viral gewordenen Tweet "Kamala IS Brat" ab.

Nur wenig später gestaltet Harris' Team das Header-Bild ihres Wahlkampf-Kanals auf X zu einem neongrünen Hintergrund im "Brat"-Stil um, auf dem "kamala hq" steht.