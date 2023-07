19 Ernüchterung pur beim VfB Stuttgart: Gregor Kobel (li.) und Holger Badstuber nach der Niederlage beim VfL Osnabrück. Foto: Baumann

Vier Niederlagen aus fünf Zweitligaspielen – was ist nur mit dem VfB Stuttgart los? Klar ist: Soll die Mission Aufstieg nicht in Gefahr geraten, muss sich einiges ändern. Der Trainer Tim Walter ist besonders gefordert.









Stuttgart - Sie wären wohl schlechte Vertreter ihres Vereins, wenn sie nicht auch in schwierigen Stunden noch versuchen würden, im Negativen die positiven Aspekte zu suchen. Diese Aufgabe hatte am Samstagnachmittag auch Sven Mislintat zu bewältigen. Der Mann ist Sportdirektor des VfB Stuttgart, der Club muss und will zurück in die Bundesliga – ist aber im Spiel beim VfL Osnabrück erneut vom Kurs abgekommen. Noch schlimmer: Die 0:1-Niederlage war die vierte Pleite in den vergangenen fünf Ligaspielen. Und als nächste Partie steht am 24. November (13.30 Uhr) das Derby gegen den Karlsruher SC an. Also formulierte Mislintat einen der wenigen positiven Gedanken: „Dass jetzt das Derby kommt, ist sogar ein Vorteil.“