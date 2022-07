1 Die Toten Hosen kommen nach Stuttgart. Und die Versorgung auch mit Bargeld scheint gesichert. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Einige Fans mussten beim Konzert von Iron Maiden leiden, ohne Bargeld gab es nichts zu trinken und zu essen. Der Geldautomat auf dem Wasen war kaputt. Nun wird er repariert.















Beim Konzert der Toten Hosen an diesem Samstag auf dem Cannstatter Wasen soll der dortige Geldautomat wieder funktionieren, sagen die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart und die Reisebank. Beim Konzert der Heavy-Metal-Band Iron Maiden am vergangenen Wochenende auf dem Cannstatter Wasen war die Not groß und der Durst und Hunger gewaltig bei denen, die kein oder nicht genügend Bargeld dabei hatten. Zahlen konnte man am Samstag an den Ständen nur mit Barem, was vor allem die Konzertbesucher aus dem Ausland ratlos zurückließ. Sie sind es gewohnt mit Karte oder Handy zu bezahlen. So blieb ihnen nur, das Gelände zu verlassen und im Neckarpark in der Nachbarschaft den Automaten zu nutzen und Geld zu holen.

Gerät ist repariert

Beim Cannstatter Volksfest werden eigens Automaten aufgestellt, der stationäre war jetzt allerdings kaputt. Ein Ersatzteil sei schwer zu beschaffen gewesen, sagte ein Sprecher von in.Stuttgart. Offenbar ist der Lieferstau nun aufgelöst und das Gerät repariert, am Samstag soll der Automat einsatzbereit sein.