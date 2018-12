Nach Debüt von Leon Dajaku Die zehn jüngsten Spieler der VfB-Geschichte

Von ggp 10. Dezember 2018 - 09:48 Uhr

Leon Dajaku vom VfB Stuttgart hat in der Partie bei Borussia Mönchengladbach sein Debüt in der Fußball-Bundesliga gegeben. Der in Waiblingen geborene 17-Jährige gehört somit zu den jüngsten VfB-Spielern der Geschichte.





Mönchengladbach - Kurz nach Sebastian Rudy hat es jetzt auch Michael Bochtler erwischt. Der ehemalige Abwehrspieler, der in den 1990er Jahren für den VfB Stuttgart spielte, ist seinen Platz in den Top Ten der jüngsten Bundesliga-Spieler in der Geschichte des Clubs aus Cannstatt los. Nachdem Antonis Aidonis mit seinem Debüt neulich in Nürnberg (2:0) den Nationalspieler Sebastian Rudy hinausbefördert hatte, folgte am Sonntag in Mönchengladbach (0:3) die nächste Premiere eines 17-Jährigen von den eigenen A-Junioren: Leon Dajaku.

Niemand war jünger als Nuri Sahin

Ligaweit der Jüngste überhaupt in der Bundesliga war Nuri Sahin, der 2005 im Alter von nur 16 Jahren, elf Monaten und einem Tag im Trikot von Borussia Dortmund debütierte. Ebenfalls noch keine 17 war Yann Aurel Bisseck (16 Jahre, elf Monate und 28 Tage), als ihn der 1. FC Köln vergangene Saison zur seiner Erstliga-Premiere ins kalte Wasser warf. Leon Dajaku belegt seit Sonntag Platz 35, direkt hinter dem ehemaligen Dortmunder Lars Ricken.

Leon Dajaku ist gebürtiger Waiblinger

Der Teenager vom VfB ist der zweitjüngste Spieler, der in dieser Saison in der Bundesliga eingesetzt wurde – nach seinem Mitspieler Antonis Aidonis (Rang 20 im ligaweiten Jungspund-Ranking). Der Defensivspieler Antonis Aidonis war bei seiner späten Einwechslung in Nürnberg 17 Jahre, fünf Monate und 19 Tage alt. Der Angreifer Leon Dajaku kam am Sonntag im Alter von 17 Jahren, sieben Monaten und 27 Tagen nach 75 Minuten für Anastasios Donis in die Partie. Damit ist der gebürtige Waiblinger, der für die A-Junioren des VfB in dieser Saison in 15 Pflichtspielen neunmal traf, jetzt der drittjüngste Spieler in der Stuttgarter Bundesliga-Historie.

