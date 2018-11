Nach Debüt von Antonis Aidonis Die zehn jüngsten Spieler der VfB-Geschichte

Von Gerhard Pfisterer 12. November 2018 - 08:00 Uhr

Antonis Aidonis stand am Samstag überraschend im Kader des VfB Stuttgart und kam am Ende beim 1. FC Nürnberg (2:0) auch noch kurz zum Einsatz. Der Teenager ist nun der zweitjüngste Spieler, den der Club je in der Fußball-Bundesliga eingesetzt hat.





Stuttgart - Sebastian Rudy ist jetzt nur noch Elfter. Der Fußball-Nationalspieler vom FC Schalke 04 ist am Samstag aus den Top Ten der jüngsten Spieler gefallen, die in der Geschichte des VfB Stuttgart in der Bundesliga zum Zug gekommen sind. Denn Antonis Aidonis ersetzte in der Nachspielzeit der Partie beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg (2:0) Santiago Ascacibar und ist seitdem der zweitjüngste Spieler auf der vereinsinternen Liste.

Ligaweit der Jüngste überhaupt war Nuri Sahin, der 2005 im Alter von nur 16 Jahren, elf Monaten und einem Tag im Trikot von Borussia Dortmund debütierte. Ebenfalls noch keine 17 war Yann Aurel Bisseck (16 Jahre, elf Monate und 28 Tage), als ihn der 1. FC Köln vergangene Saison zur seiner Erstligapremiere ins kalte Wasser warf. Antonis Aidonis liegt auf Platz 20.

Antonis Aidonis kam im Sommer aus Hoffenheim

Der im Mai 2001 geborene Antonis Aidonis ist der erste Spieler in der VfB-Historie mit Bundesligaminute, der nach der Jahrtausendwende zur Welt kam und auch der erste Akteur des Jahrgangs 2001, der in dieser Bundesligasaison mitmischen durfte. Der 17-jährige A-Junior, der dem jüngeren U-19-Jahrgang angehört, stammt aus der Nähe von Mannheim und wechselte im Sommer von 1899 Hoffenheim nach Stuttgart. Er besetzte am Samstag überraschend einen Kaderplatz, nachdem Holger Badstuber nicht zur Verfügung stand. Seit Sonntag ist der Teenager jedoch erst einmal für zehn Tage weg, in sonnigeren Gefilden – im Trainingslager der deutschen U-18-Nationaelf auf Zypern.

