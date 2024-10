Nach Debüt für den DFB: Nationaltorhüter: Kahn sieht „Vorteil“ bei Nübel

1 Debüt für den DFB gegen Bosnien: Nübel Foto: dpa/Christian Charisius

Der einstige DFB-Kapitän sieht grundsätzlich ein „offenes“ Rennen. Einer seiner früheren Kollegen würde sich klarer für den Stuttgarter entscheiden.











Torwartlegende Oliver Kahn sieht Alexander Nübel im Kampf um die Nummer 1 in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft leicht vor Oliver Baumann. Zwar sei „die Konstellation im Tor jetzt absolut offen“, sagte Kahn der Bild am Sonntag, er sehe „aktuell keine eindeutige Rangfolge“. Aber: „Nübel hatte vergangene Saison ein sehr gutes Jahr in Stuttgart. Er hat im Gegensatz zu Oliver Baumann die Chance, sich auf internationalem Niveau in der Champions League zu beweisen. Das ist ein Vorteil.“