Die Formel 1 ist zurück. In Miami präsentiert sie nach Dauerkritik an den neuen Regeln ein Maßnahmenpaket. Der Weltverband gibt Einblick in den mühsamen Prozess. Wie reagiert Max Verstappen?
Miami - Begeistert ist Chefkritiker Max Verstappen nicht. Nach fünf Wochen Pause und einer Dauerdebatte um das neue Reglement kehrt die Formel 1 in Miami zwar mit einem Soforthilfeprogramm zurück. Doch der Red-Bull-Star aus den Niederlanden rechnet nicht mit einem grundsätzlichen Wandel des Racings. Verstappen erkennt aber guten Willen. Immerhin.