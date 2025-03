Nach Date mit Jennifer Aniston?: Pedro Pascal bei Last of Us-Premiere

Pedro Pascal hat allen Grund zu strahlen. Zwei Tage nach einem langen Treffen mit Jennifer Aniston besuchte der Schauspieler die Premierenfeier der zweiten Staffel von "The Last of Us". Dabei machte er seinem Ruf als Stilikone einmal mehr alle Ehre.

Zwei Tage nachdem er bei einem Treffen mit Jennifer Aniston (56) fotografiert wurde, zeigt sich Pedro Pascal (49) allein auf dem roten Teppich. Der Schauspieler besuchte die Premierenfeier der zweiten Staffel seiner Hitserie "The Last of Us". Die Veranstaltung ging am Montag im TCL Chinese Theatre in Hollywood über die Bühne.

Pedro Pascal machte bei der Premiere seinem Ruf als Stilikone alle Ehre. Er trug einen weitgeschnittenen Blazer mit einem Muster aus blau-grünen Karos. Darunter hatte er einen Rollkragenpullover in einem anderen Blauton. Seine Beine steckten in schwarzen Stiefeln, die bis an den Oberschenkel reichten. Darunter war eine Hose aus ebenfalls schwarzem Leder zu sehen. Im Gesicht trug der amerikanisch-chilenische Darsteller eine Brille mit orange-rot getönten Gläsern.

Der "Mandalorian"-Star ist bekannt für seine bunten, mutig kombinierten Outfits, die er bei öffentlichen Veranstaltungen lieber trägt als klassische schwarze Smokings. Und die einen deutlichen Kontrast bilden zu dem nüchternen Denim-Look, den er in der postapokalyptischen Serie "The Last of Us" präsentiert.

Pedro Pascal: Was geht da mit Jennifer Aniston?

Zwei Tage vor der Premiere hatte Pedro Pascal weniger für modisches Aufsehen gesorgt, sondern für amouröse Gerüchte. Der "Gladiator II"-Darsteller wurde mit Jennifer Aniston gesichtet. Drei Stunden lang soll er mit der "Friends"-Schauspielerin im Sunset Tower Hotel gespeist haben. Fotos zeigen, wie er sich vor dem Hotel mit Aniston und einer unbekannten Dame unterhielt.

Fans packten daraufhin ein Video aus dem Jahr 2024 aus. Darin ist zu sehen, wie Pedro Pascal vor der Verleihung der Critics Choice Awards die Hand von Jennifer Aniston nimmt. Er spricht mit der Darstellerin und ihrer "The Morning Show"-Kollegin Reese Witherspoon (49) über einen Gastauftritt in ihrer Apple TV+-Serie.

Handelte es sich bei dem Dinner im Hotel nun um ein Arbeitsessen, bei dem Details zu Pedro Pascals Engagement bei "The Morning Show" besprochen wurden? Dies erscheint wahrscheinlicher als ein romantisches Date der beiden Stars. Wie ein Insider gegenüber "Page Six" sagte, laufe nichts zwischen Pascal und Aniston: "Sie respektieren sich gegenseitig als Künstler, aber es ist rein platonisch und sie daten nicht." Bei dem Treffen im Hotel am Samstag waren wohl mehrere Personen dabei.

Die zweite Staffel von "The Last of Us" startet in den USA am 13. April 2025 bei HBO. Einen Tag später sind die neuen Folgen der Videospieladaption in Deutschland bei Sky und WOW zu sehen.