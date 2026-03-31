Nach Cyberangriff in Stuttgart: Staatstheater-Erpresser stehen auf der Top-Fahndungsliste Europas

Zwei Männer sollen Drahtzieher des Cyberangriffs auf die Staatstheater Stuttgart 2019 gewesen sein. Nach ihnen wird nun weltweit gefahndet.
Der Erpresser der Stuttgarter Staatstheater ist bereits zu sieben Jahren Haft verurteilt. Doch wer sind die Hintermänner, die es dem heute 46-Jährigen im März 2019 ermöglicht hatten, als Hacker die IT-Netzwerke von Kultureinrichtungen und vor allem Firmen lahm zu legen und Lösegeld zu erpressen? Nun stellt sich heraus: Es soll sich um zwei russische Staatsangehörige handeln. Sie stehen jetzt auf der Liste von Europas meistgesuchten Verbrechern.