8 Die CSD-Demo am 29. Juli an der oberen Königstraße – wie viele Teilnehmer und Zuschauer waren wirklich dabei? Foto: dpa/Christoph Schmidt

Bei der CSD-Großveranstaltung Ende Juli sollen sich 400 000 Zuschauer im Stadtzentrum gedrängt haben. Ist das plausibel? Ob Volksfest oder Demos – schon immer gab es Streit um „ehrliche“ Zahlen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Und erneut gibt es eine Pressemitteilung vom Veranstalter: „Wir sind immer noch überwältigt von der riesigen Anzahl an Menschen“, erklärt die Interessengemeinschaft CSD Stuttgart am Donnerstag zum „größten Christopher Street Day aller Zeiten in Stuttgart“. In Zahlen: 400 000 Besuchende, mit 133 Formationen und 40 000 Teilnehmern auf dem Demonstrationszug. Die Stadt war am letzten Wochenende proppenvoll und feierte unter dem Regenbogen.