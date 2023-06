So will eine neue Allianz die Stuttgarter Innenstadt wieder mehr beleben

Passanten schlendern bei schönem Wetter über den Schlossplatz.

Stuttgart - Normalerweise ist in diesen Wochen und Monaten ziemlich viel los in der Landeshauptstadt: Ein Straßenfest folgt auf das andere, Open-Air-Konzerte beleben große Freiflächen, Clubbesucher strömen durch die nächtlichen Straßen. Und auch wenn das Leben nach und nach in die Stadt zurückkehrt – der gewohnte Schwung bleibt aus.