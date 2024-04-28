Die Welt ist auf neue Pandemien nicht vorbereitet

Lockdowns, knappe Impfstoffe, zusammengebrochene Lieferketten: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schlecht die Menschheit auf globale Erkrankungen vorbereitet ist. Ein Pandemieabkommen der Weltgesundheitsorganisation WHO sollte für den Ernstfall rüsten. Doch einen Vertrag gibt es bislang nicht, stattdessen ein mehrseitiges Sammelsurium.
Die Welt ist nach wie vor nur sehr unzureichend auf mögliche neue Gesundheitskrisen und Pandemien vorbereitet. Zu diesem Schluss kommt die unabhängige Beobachtungsstelle Gesundheits-Krisenvorsorge (Global Preparedness Monitoring Board, GPMB) in ihrem jüngsten Report.