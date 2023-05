Nach Corona-Ausbruch in Garmisch

1 In Garmisch-Partenkirchen lassen sich nach dem Corona-Ausbruch die Menschen in großer Zahl auf das Virus testen. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Drei junge Männer aus Stuttgart und Esslingen haben sich in Garmisch-Partenkirchen mit dem Coronavirus angesteckt. Sie waren dort in der gleichen Bar wie die Superspreaderin, die für den Corona-Ausbruch in dem oberbayerischen Ort verantwortlich gemacht wird.









Stuttgart - Der Corona-Ausbruch von Garmisch-Partenkirchen hat auch Folgen für das Infektionsgeschehen in Stuttgart und in der Region. Nach Informationen unserer Zeitung haben sich hier drei junge Männer – einer aus Stuttgart, zwei aus Esslingen – auf das Coronavirus testen lassen, deren positive Ergebnisse auf einen Besuch in dem oberbayerischen Skiort zurückgeführt wird.