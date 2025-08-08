Nach Coras Werbe-Parodie: Werbe-Schlagabtausch bei den Schumachers: Jetzt mischt Étienne mit

Erst Ralf, dann Cora - und jetzt mischt auch Étienne mit: Nach der Autospot-Parodie seiner Ex-Ehefrau kontert Ralf Schumachers Partner mit einem eigenen Werbespot und stichelt gegen sie.
Der öffentliche Werbe-Schlagabtausch zwischen Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher (50) und seiner Ex-Ehefrau Cora (48) bekommt eine neue Wendung. Nachdem Cora ihren Ex-Ehemann kürzlich in einem humorvollen Auto-Werbespot aufs Korn genommen hat, steigt nun auch Ralfs Lebensgefährte Étienne Bousquet-Cassagne (35) in den Ring.