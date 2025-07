Für ihren neuen Film "Cliffhanger" hatte Schauspielerin Lily James (36) das Vergnügen, mit Bond-Held Pierce Brosnan (72) wieder vor der Kamera zu stehen. Der "Downton Abbey"-Star schwärmt in einem aktuellen Interview mit "The Hollywood Reporter" regelrecht von der Zusammenarbeit.

"Wir hatten so ein Glück, ihn zu haben, und er ist so brillant in dem Film", lobt James den ehemaligen 007-Leinwandagenten. Sie und Brosnan spielen in einem Reboot von Sylvester Stallones (79) Bergsteiger-Thriller "Cliffhanger - Nur die Starken überleben" als Vater und Tochter zwei der Hauptrollen. Die beiden kannten sich bereits vom Filmset der 2018 erschienenen "Mamma Mia!"-Fortsetzung "Here We Go Again".

Lesen Sie auch

Brosnan ist ein echter Gentleman

"Er ist einer der wahren Gentlemen, und er war ein so brillanter Schauspieler für die Rolle des Vaters in dieser Geschichte", berichtet die Britin von den Dreharbeiten. "Er bringt einfach wirklich Herz mit und wertet die ganze Sache auf." Pierce Brosnan sei ein Traum. "Es war so wunderbar, wieder mit ihm zu arbeiten", erinnert sie sich

Stallone, der zunächst mit dem Projekt verknüpft war, wird doch nicht zu sehen sein, wie das Branchenmagazin "Variety" im Oktober 2024 berichtet hat. In dem Reboot sollen der erfahrene Bergsteiger Ray Cooper (Brosnan) und seine Tochter Sydney ein Chalet in den italienischen Dolomiten leiten. Während eines Wochenendausflugs mit dem Sohn eines Milliardärs geraten sie ins Visier einer Kidnapper-Bande. Nur Rays Tochter Naomi (James) entkommt und muss ihre Familie retten.

"Ich bin wirklich stolz auf Cliffhanger. Ich bin so aufgeregt", sagt James jetzt. "Wir sind gerade im Schnitt und machen [den Film] fertig, und ich bin sehr zuversichtlich. Es ist so eine coole Neuinterpretation, und obwohl sie manchmal wirklich unerwartet ist, behält sie die ganze fesselnde Pracht des Originals", hofft sie.