Nach Chemo und Koma: Leukämie mit Mitte 30 – Dreifache Mutter kämpft sich ins Leben zurück

Nach der Krebsdiagnose war der Zustand von Madita Ivic (36) aus Ludwigsburg mehrfach kritisch. An Alltag ist nicht zu denken. Nun plagen die Familie auch finanzielle Sorgen.
Nur wenig mehr als ein Jahr ist es her, dass Madita Ivic den Anruf erhielt, der alles auf den Kopf gestellt hat. Nachdem ihr Hausarzt sie am 4. April 2025 mit der Diagnose Leukämie konfrontierte, kämpft sich die 36-Jährige aus Ludwigsburg zurück ins Leben. Noch immer ist an einen normalen Alltag nicht zu denken. Das stellt ihre Familie vor Probleme.