Nach Chemo und Koma: Leukämie mit Mitte 30 – Dreifache Mutter kämpft sich ins Leben zurück

Nach der Krebsdiagnose war der Zustand von Madita Ivic (36) aus Ludwigsburg mehrfach kritisch. An Alltag ist nicht zu denken. Nun plagen die Familie auch finanzielle Sorgen.

Nur wenig mehr als ein Jahr ist es her, dass Madita Ivic den Anruf erhielt, der alles auf den Kopf gestellt hat. Nachdem ihr Hausarzt sie am 4. April 2025 mit der Diagnose Leukämie konfrontierte, kämpft sich die 36-Jährige aus Ludwigsburg zurück ins Leben. Noch immer ist an einen normalen Alltag nicht zu denken. Das stellt ihre Familie vor Probleme.

Früher war die Ludwigsburgerin ständig in Bewegung. Als dreifache Mutter hatte sie viel zu tun. Zudem engagierte sie sich ehrenamtlich als Vorsitzende im Verein des Kindergartens. Drei Jahre nach der Geburt ihres jüngsten Kindes wollte sie im Frühjahr vergangenen Jahres als Bankangestellte auch beruflich wieder durchstarten. Dann aber schlug das Schicksal zu.

Nach Diagnose muss es schnell gehen

Seit dem Herbst 2024 hatte sich bei der 36-Jährigen ein Infekt an den anderen gereiht. Als Mutter von Kindern im Alter von damals drei, sechs und neun Jahren war sie es gewohnt, sich oft anzustecken, und wunderte sich zunächst nicht. Aber im März 2025 wurde ihr klar, dass sie zuletzt nicht nur eine leichte Erkältung erwischt hatte. Nachdem sich ihr Zustand nicht besserte und ein Antibiotikum nicht anschlug, ließ ihr Arzt ein großes Blutbild anfertigen. Dabei zeigte sich, dass die Ludwigsburgerin unter Blutkrebs litt. Ein Schock.

Noch am Tag des Anrufs musste Madita Ivic als Notfall ins Krankenhaus. Dass sie ihre Kinder mehrere Monate nicht sehen würde, ahnte sie damals noch nicht. In der Klinik stellte man eine aggressive Form von Leukämie fest. Schnell wurde eine Chemotherapie gestartet. Nach zwei Zyklen wurde klar: Die Patientin brauchte auch eine Transplantation von Stammzellen. In der Familie kam zwar niemand als Spender infrage. Doch nach vier Wochen wurde ein Fremder gefunden, der die Kriterien erfüllt.

Madita Ivic benötigte eine Stammzellentransplantation. Foto: Robert Michael/dpa

Weil die über das Blut gewonnenen Zellen bei der ersten Transplantation nicht ausreichten, wurden der 36-Jährigen mit einer Woche Abstand im Juli zusätzlich Stammzellen aus dem Knochenmark des Spenders verabreicht. Dann passierte das, was auch die Ärzte nicht erwartet hatten: multiples Organversagen. Madita Ivic fiel in ein Koma, aus dem sie erst gut zwei Wochen später erwachte. „Es war wohl für meinen Körper alles zu viel“, sagt sie im Rückblick.

Die folgenden Monate blieben hart: Intensivstation, ein dritter Chemozyklus, tägliche Dialyse, eine Gallenentzündung, eine Operation, wieder Intensivstation. Erst im vergangenen September wurde die 36-Jährige nach Hause entlassen. „Damals konnte ich noch keine feste Nahrung zu mir nehmen und hatte einen Blasenvirus“, erinnert sie sich. Sie war auf einen Rollstuhl angewiesen und sehr geschwächt. „Ich war ein kompletter Pflegefall“, sagt sie. Aber ihre Blutwerte waren in Ordnung und sie konnte allein aufstehen.

Zweimal musste sie wegen Fieber im vergangenen Herbst wieder tageweise in die Klinik. Erst seit Dezember gibt es keine Rückschläge mehr und ihr Zustand bessert sich langsam. „Bis wieder ein halbwegs normaler Alltag möglich ist, wird es aber mindestens noch einige Monate dauern“, meint Madita Ivic. Ihre Ärzte können dazu keine Prognose geben.

Wir haben überlegt, unser altes Häuschen im Norden zu verkaufen Heike Klemmstein, Mutter der erkrankten Madita Ivic

﻿Die meisten Dinge sind für die Ludwigsburgerin noch eine Herausforderung. „Ich habe kaum Kraft und komme nur schwer die Treppe zum Schlafzimmer hoch“, erklärt sie. Viel Zeit verbringt die 36-Jährige auf dem Sofa. Sie schläft oft und ist wackelig auf den Beinen. Geistige Aufgaben strengen sie ebenfalls sehr an. Selbst an einen Rehaaufenthalt ist deshalb lange noch nicht zu denken.

Seit etwas mehr als einem Jahr wohnt ihre Mutter bei der Familie in Ludwigsburg. Heike Klemmstein schläft auf einer Matratze im Zimmer ihres jüngsten Enkels. Die 60-Jährige musste ihren Job aufgeben und ihren Mann im Norden Deutschlands zurücklassen, um einzuspringen. Sie kümmert sich um ihre drei Enkelkinder, begleitet ihre Tochter zu Arztterminen und pflegt ihre Tochter, damit ihr Schwiegersohn seinem Angestelltenjob nachgehen kann.

Spendenaktion gestartet

Die 36-Jährige ist sehr dankbar für die Unterstützung ihrer Mutter, denn die Krankenkasse bewilligte eine Haushaltshilfe nur für eine begrenzte Zeit. Die aktuelle Situation bringt die Familie jedoch in finanzielle Bedrängnis. Madita Ivics Vater ist arbeitsunfähig und bekommt nur eine Grundsicherung.

Die gesamte Familie in Ludwigsburg muss derzeit mit einem Einkommen zurechtkommen – dem von Madita Ivics Mann. „Wir haben schon überlegt, unser altes Häuschen im Norden zu verkaufen“, sagt Heike Klemmstein.

﻿Allerdings wäre der erwartete Erlös zu gering, um ihren Mann und sie lange über Wasser zu halten. Deshalb hat ihre Tochter eine Spendenaktion gestartet. Sie hofft, dass genug Geld gesammelt wird, damit sie die Zeit bis zur Rückkehr ihrer Mutter überbrücken können. Die Spendenaktion finden sie HIER. Die Spendenaktion finden sie HIER. Die Aktion ist zu finden unter: stzlinx.de/spendelb.