Nach Chefsache ESC 2025: ESC-Vorentscheid 2026 ohne Stefan Raab und RTL

Der bisherige Chefjuror Stefan Raab wird im kommenden Jahr nicht am deutschen ESC-Vorentscheid beteiligt sein. Das hat jetzt der SWR bestätigt.
Im Jahr 2026 wird der deutsche Beitrag zum Eurovision Song Contest (ESC) ohne den diesjährigen Chefjuror Stefan Raab (58) gesucht. Entsprechende Berichte des Branchenmagazins "DWDL" und des Portals "ESC kompakt" hat der Südwestrundfunk (SWR), der innerhalb der ARD für den ESC zuständig sein wird, nun bestätigt. "Mit welchen Partnern eine deutsche Vorauswahl für die ARD umgesetzt wird, steht noch nicht fest", teilte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news mit.