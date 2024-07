Nach Chaos bei AC/DC-Konzert in Stuttgart: Sind Konzerte mit so vielen Menschen auch in Zukunft möglich?

Sind Konzerte mit so vielen Menschen auch in Zukunft möglich?

Der letzte Akkord ist verklungen, der Ärger aber noch nicht verraucht bei den Betroffenen: Noch immer melden sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei unserer Redaktion, die entsetzt sind, wie chaotisch es in einzelnen Bereichen auf dem Cannstatter Wasen zuging, als das Konzert der Gruppe AC/DC am Mittwoch vorbei war. „Es war ganz kurz vor einer Massenpanik“, sagt ein 67-jähriger Fan mit jahrzehntelanger Konzerterfahrung. „So etwas habe ich noch nie erlebt, nicht einmal in den 70ern.“