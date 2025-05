Nach Celebrity Big Brother-Teilnahme: Sängerin JoJo Siwa bestätigt Romanze mit Chris Hughes

1 JoJo Siwa und Chris Hughes verstanden sich bei "Celebrity Big Brother" prächtig. Nun sind sie ein Paar. Foto: imago images/Capital Pictures/Can Nguyen / imago/Cover-Images/Roger Wong

Die Promiwelt ist um ein Paar reicher: Einen Auftritt in London hat Sängerin JoJo Siwa genutzt, um sich zu den schon seit einiger Zeit brodelnden Gerüchten über eine Liaison mit ihrem "Celebrity Big Brother"-Kollegen Chris Hughes zu äußern. Vor den jubelnden Fans bestätigte sie die neue Liebe.











Link kopiert



Die US-amerikanische Sängerin JoJo Siwa (22) und der britische Reality-Star Chris Hughes (32) sind ein Paar. Das hat die 22-Jährige während ihres zweiten Auftritts in London bestätigt. Wie "Daily Mail" berichtet, brach sie dabei in Tränen aus und sagte den Fans, sie fühle sich "so besonders und so geliebt". Die beiden Stars hatten im Frühjahr an der Sendung "Celebrity Big Brother" teilgenommen.