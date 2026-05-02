Ein Witz des Satirikers über Fans von Howard Carpendale sorgt für Kritik, der Schlagersänger zeigt sich enttäuscht. In der „heute-show“ reagiert Welke nun erneut darauf.
Der Satiriker Oliver Welke hat in der „heute-show“ erneut auf Kritik an seinem Witz über Fans des Schlagersängers Howard Carpendale reagiert. Nachdem er über US-Präsident Donald Trumps Forderung, den Trump-kritischen Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel abzusetzen, gesprochen hatte, ergänzte Welke in der ZDF-Satiresendung: „Gags über Trump – fast so gefährlich, wie sich mit Howard-Carpendale-Fans anlegen.“ Dann fügte er hinzu: „Sehr anständige Leute übrigens, die in Wirklichkeit wunderbar riechen. Peace.“