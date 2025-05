Nach Cannes-Auftritt: Heidi Klum und Tom Kaulitz turteln in Paris

Bei Heidi Klum (51) und Ehemann Tom Kaulitz (35) knistert es auch nach sechs Jahren Ehe noch: In Paris genoss das Paar jetzt eine entspannte Zeit zu zweit. Die beiden sahen bei ihrem Bummel durch die Stadt der Liebe so verliebt wie eh und je aus. Damit entkräfteten sie auch erneut Gerüchte über eine Ehekrise, die kürzlich in US-Medien die Runde machten, da man beide einige Wochen nicht zusammen gesehen hatte.

Lässige Looks

Das Model und der Musiker wurden am 19. Mai nicht nur Arm in Arm in der französischen Hauptstadt fotografiert, sondern auch in einem Restaurant, wo sie im Außenbereich einen Aperol Spritz zusammen tranken und sich küssten.

Heidi Klum trug für den Paris-Trip eine weite blaue Jeans, eine weiße Weste und ein übergroßes blaues Hemd, das über ihre Schultern rutschte. In ihren Turnschuhen machte sie eine lässige Figur. Das Outfit rundete sie mit einer auffälligen silbernen Brille. Tom Kaulitz entschied sich für einen ebenso entspannten Look. Er trug eine schwarze Hose und eine Weste mit einem leicht geöffneten schwarzen Hemd.

Glamour-Auftritt in Cannes

Vor der Paris-Auszeit hatte das Paar am zweiten Tag der Filmfestspiele von Cannes bei der Vorführung von "Mission: Impossible - The Final Reckoning" einen großen Auftritt hingelegt. Das Model glänzte dabei in einem schillernden, hautengen Paillettenkleid aus Elie Saabs 1001 Seasons Haute Couture Collection. Das auffällige Kleid zeichnete sich durch einen tiefen Ausschnitt, schulterfreie Details, transparente Einsätze und eine dramatische bodenlange Schleppe aus, die den Glamour des alten Hollywood ausstrahlte. Kaulitz trug an der Seite seiner Frau einen klassischen schwarzen Smoking. Auch in Cannes zeigten sie ihre Zuneigung zueinander und küssten sich auf dem roten Teppich vor der Kamera.

Das Paar lernte sich im Februar 2018 bei einer Geburtstagsfeier kennen und ist seit 2019 verheiratet. Seitdem trotzen sie scheinbar mühelos ihrem Altersunterschied von 16 Jahren und dem turbulenten Patchworkleben. Aus zwei früheren Beziehungen hat Klum vier Kinder.