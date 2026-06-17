Nach Camilla und Charles: Prinz William wird Gastredakteur bei Country Life

Der britische Thronfolger wird das Magazin "Country Life" als Gastredakteur verantworten. In dem Heft, das am 11. November erscheint, will Prinz William seine Liebe zum Landleben und zum Umweltschutz in den Mittelpunkt rücken.

Prinz William (43) tauscht für eine Ausgabe das royale Protokoll gegen den Rotstift der Redaktion. Der britische Thronfolger wird das traditionsreiche Magazin "Country Life" als Gastredakteur verantworten - und damit ein Heft gestalten, das ganz seiner Leidenschaft für das Landleben gewidmet ist. Das gab die Zeitschrift am Mittwoch bekannt, wie die britische Tageszeitung "The Daily Telegraph" berichtet.

Konkret übernimmt William die Ausgabe vom 11. November. Darin will er seine Verbundenheit mit der englischen Landschaft sichtbar machen und für den Schutz der Natur werben. Ein besonderes Anliegen soll dabei sein Einsatz für eine bessere psychische Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen bilden - ein Thema, das ihn schon seit Jahren beschäftigt.

Lieblingsblick, Lieblingsrezept, Lieblingsbild

Wer in das Heft blickt, soll William von einer sehr persönlichen Seite kennenlernen. Geplant sind unter anderem sein liebster Ausblick auf dem Land, sein bevorzugtes Rezept und ein von ihm ausgewähltes Gemälde. Außerdem will der 43-Jährige eine eigene Auswahl an Menschen vorstellen, die sich aus seiner Sicht um den ländlichen Raum verdient gemacht haben.

"Country Life"-Chefredakteur Mark Hedges zeigte sich begeistert. Er habe sich in der vergangenen Woche mit dem Thronfolger getroffen, um dessen Pläne zu besprechen, und sei beeindruckt davon gewesen, wie sehr William das Landleben am Herzen liege. Dessen Sichtweisen, Sorgen und Hoffnungen für die Zukunft des ländlichen Raums würden bei der Leserschaft großen Anklang finden, ist Hedges überzeugt.

Das Herzogtum Cornwall als Herzensprojekt

Hinter Williams Einsatz steht handfeste Erfahrung. Als Duke of Cornwall verwaltet er seit 2022 das milliardenschwere Herzogtum Cornwall, einen rund 700 Jahre alten Landbesitz, der sich über rund 55.000 Hektar in mehreren Grafschaften erstreckt.

Besonders am Herzen liegt ihm das Wohl der Menschen, die das Land bewirtschaften. 2023 rief er auf den Ländereien des Herzogtums ein Programm für die mentale Gesundheit von Landwirten ins Leben. Es sei seine oberste Priorität, dass sich seine Pächter unterstützt fühlten, erklärte er damals der Zeitung zufolge. Auch der Einsamkeit auf dem Land begegnet er gezielt - etwa, indem er Zusammenkünfte organisiert. Den Besitz besucht er nach eigenen Angaben alle vier bis sechs Wochen, oft bei privaten Terminen mit Familien und Mitarbeitern.

In den Fußstapfen von König und Königin

Mit dem Posten als Gastredakteur tritt William in eine royale Tradition ein. Vor ihm hatten bereits sein Vater König Charles III. - 2013 und 2018 zu seinem 65. und 70. Geburtstag - sowie Prinzessin Anne (2020) und Königin Camilla (2022) das 129 Jahre alte Magazin gestaltet. Camillas Ausgabe zu ihrem 75. Geburtstag wurde laut "Daily Telegraph" mit fast 70.000 verkauften Exemplaren zur erfolgreichsten Ausgabe der Magazingeschichte.

Erst im Oktober hatte zudem Fußball-Star David Beckham das Heft betreut - als erste Person außerhalb der Königsfamilie. Williams Ausgabe folgt unterdessen auf einen Auftritt seines Vaters: Im vergangenen November zierte König Charles das Titelblatt, nachdem er die Gärten seines Anwesens Sandringham in Norfolk hatte restaurieren lassen.