Nach Camilla und Charles: Prinz William wird Gastredakteur bei Country Life

Der britische Thronfolger wird das Magazin "Country Life" als Gastredakteur verantworten. In dem Heft, das am 11. November erscheint, will Prinz William seine Liebe zum Landleben und zum Umweltschutz in den Mittelpunkt rücken.
Prinz William (43) tauscht für eine Ausgabe das royale Protokoll gegen den Rotstift der Redaktion. Der britische Thronfolger wird das traditionsreiche Magazin "Country Life" als Gastredakteur verantworten - und damit ein Heft gestalten, das ganz seiner Leidenschaft für das Landleben gewidmet ist. Das gab die Zeitschrift am Mittwoch bekannt, wie die britische Tageszeitung "The Daily Telegraph" berichtet.