Nach Busdepot-Brand in Stuttgart

1 In Mannheim werden die e-Citaro-Busse produziert – am 4. Februar gab es auch dort einen Batteriebrand. Foto: Daimler AG/Werksfoto

Nach dem Busdepot-Brand im Stuttgarter Osten stehen in der hessischen Hauptstadt 40 Fahrzeuge des Typs e-Citaro im Visier. Nicht zum ersten Mal.









Stuttgart - Nach München könnte nun auch in Wiesbaden die zeitweise Stilllegung der Daimler-Elektrobusse e-Citaro drohen. „Bei uns sind es rund 40 Busse, die betroffen sein könnten“, sagt Christian Giesen, Sprecher der ESWE Verkehrsgesellschaft in der hessischen Hauptstadt. Nach dem Großbrand im Busdepot Gaisburg der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) Ende September, bei dem 25 Busse aller Art zerstört wurden und Millionenschaden entstand, steht die Ursachenforschung noch am Anfang. Im Fokus steht ein Bus der Serie e-Citaro von Daimler.