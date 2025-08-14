Nach Burkini-Verbot in Lörrach: „Männer sollten es Frauen überlassen, wie sie sich im Schwimmbad zeigen wollen“

In einem Freibad in Lörrach sind keine Burkinis mehr erlaubt. Der Leiter der Stuttgarter Ausstellung „Frei Schwimmen“ erklärt, was ihn an den Debatten um Badekleidung stört.
Eine Regeländerung in einem Lörracher Freibad hat weit über die Region hinaus eine heftige Diskussion ausgelöst. Der Grund: Die neue Badeordnung verbietet das Schwimmen in weiten Hosen ebenso wie die sogenannten Burkinis, also Ganzkörperbadeanzüge. Während die Stadt Lörrach mit hygienischen Gründen argumentiert, sprechen kritische Stimmen von Diskriminierung.