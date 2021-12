61 Prozent der Wähler, die am Sonntag abstimmten, wollen die Remsecker Westrandbrücke. Die Verkehrsverlagerung, die den Weg für die Neue Mitte des Ortes frei machen soll, wird also kommen. Die Gegner wollen nicht nachkarten – aber umso genauer hinschauen, wie sich das Großprojekt entwickelt.















Remseck - Dietrich Schreiner, Daimler-IT-Manager im Ruhestand, ist der Vorsitzende von „Wir für morgen“. Der Verein war gegen die Westrandbrücke – und wird weiter zu tun haben, davon ist Schreiner überzeugt.

Die Entscheidung pro Westrandbrücke ist gefallen. Hat die Bürgerinitiative „Wir für morgen“ ihren Sinn verloren?

Nein, auf keinen Fall, zumal wir uns ja ursprünglich gegründet haben, um für den Nordostring einzutreten. Die Westrandbrücke kam sozusagen dazwischen. Wir müssen und werden die Entwicklung kritisch begleiten. Das erwarten viele Bürger auch von uns. Wie wird die Brücke aussehen, wie wird die Verkehrsanbindung vom Schlossberg, wie wird der Lärmschutz umgesetzt? Bei diesen Themen werden wir Präsenz zeigen. Dafür müssen wir aber die richtigen Leute finden. Ich bin 73 Jahre alt, aber die Westrandbrücke und die Neue Mitte werden nicht von heute auf morgen umgesetzt. Das sind Themen, die vor allem für die nächste Generation relevant sind, deshalb sollten bei „Wir für morgen“ Jüngere das Ruder übernehmen.

Im Statement nach dem Bürgerentscheid trat die Initiative versöhnlich auf und gratulierte den Befürwortern zum Erfolg. Warum? Die Initiative war doch so vehement gegen das Projekt?

Nachzukarten wäre dumm und undemokratisch. Die Mehrheit hat demokratisch entschieden, das müssen wir akzeptieren.

Die Mehrheit der knapp 44 Prozent, die zur Abstimmung gegangen sind. Sind Sie zufrieden mit der Wahlbeteiligung?

Ja. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mehr als 40 Prozent der Remsecker zur Abstimmung gehen. Ich denke, wenn wir keine Opposition gebildet hätten und vorab alles nach dem Motto ,Still ruht der See’ abgelaufen wäre, hätte die Beteiligung höchstens bei 20 bis 25 Prozent gelegen.

In Ihrem Statement hieß es auch, man hoffe, dass durch das Votum die geistige und ideologische Spaltung in Remseck überwunden werde. Gerade in den sozialen Medien wird aber teils mit harten Bandagen gekämpft, auch „Wir für morgen“ lancierte manche Provokation.

Wer an die Öffentlichkeit geht, weiß, dass er sich auch Kritik aussetzt. Aber die Shitstorms auf Facebook oder dass man unsere Banner beschmiert und Plakate heruntergerissen hat, das war war undemokratisch und lächerlich. Man war gegen Schluss froh, dass einem nicht, wie dem Stuttgarter OB-Kandidaten Marian Schreier, die Reifen zerstochen wurden.

61 Prozent der Bürger an den Wahlurnen waren für, 39 gegen die Westrandbrücke. Wie geht es jetzt weiter?

Ich hoffe, dass die vollmundigen Versprechen der Stadt in Erfüllung gehen und es gelingt, alles an Nutzungen in die Neue Mitte zu verlagern, was man dort haben will. Unsere Aufgabe wird es sein, Verwaltung und Gemeinderäte an diese Versprechen zu erinnern. Das Vorhaben wird uns mindestens ein Jahrzehnt beschäftigen, da wird es vieles zu begleiten, überprüfen und kontrollieren geben. Und dann bleibdie Frage, wie die Region Stuttgart eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur bekommt. Für den Nordostring ist die Westrandbrücke jedenfalls ein Sargnagel.