Nach mehreren Dokus kommt die erste fiktionale Serie zur Causa Epstein. Laura Dern spielt eine Journalistin, die den Fall des Missbrauchstäters neu aufrollte und ihn vor Gericht brachte.

Es gibt bereits mehrere Dokumentationen über Jeffrey Epstein (1953-2019) - nun folgt die erste fiktionale Serie über den verurteilten Missbrauchstäter. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, plant Sony Pictures Television eine Adaption des Buches "Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story" von 2021. Darin erzählt die Journalistin Julie K. Brown, wie sie den Fall Epstein neu aufrollte. Oscarpreisträgerin Laura Dern (59) soll in der Serie die Reporterin verkörpern.

Julie K. Brown hatte in einer Reihe von Artikeln für den "Miami Herald" mit zahlreichen Opfern von Jeffrey Epstein gesprochen. Ihre Reportagen führten dazu, dass die Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein wieder aufgenommen wurden.

Der Vermögensverwalter wurde wegen des Verdachts, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger betrieben zu haben, verhaftet. Er erhängte sich mutmaßlich in seiner Zelle. Jeffrey Epstein wurde bereits 2008 wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen verurteilt, aber nur milde bestraft.

"Brisanter Bericht einer Enthüllungsjournalistin"

Die Serie wird als "brisanter Bericht einer Enthüllungsjournalistin, die den geheimen Vergleich zwischen Epstein und der Bundesstaatsanwaltschaft aufdeckt" beschrieben. Sie skizziere die "unermüdlichen, jahrelangen Ermittlungen" von Julie K. Brown, "in deren Verlauf sie 80 Opfer identifizierte, wichtige Überlebende dazu bewegte, öffentlich auszusagen". Dies führte schließlich zur Verhaftung von Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell (64).

Laura Dern soll bei der Serie nicht nur als Hauptdarstellerin, sondern auch als ausführende Produzentin fungieren. Letztere Position bekleidet auch Regisseur Adam McKay (57), der mit "The Big Short" über die Finanzkrise 2008 und die Mediensatire "Don't Look Up" bekannt wurde. Er produzierte außerdem die gefeierte Serie "Succession". Das Drehbuch stammt von Sharon Hoffman, die schon Skripts zu "House of Cards" beisteuerte.

Noch hat sich kein Sender oder Streaminganbieter die Rechte an der Epstein-Serie gesichert. Wann sie wo zu sehen sein wird, ist also noch offen.