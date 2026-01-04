Nach brutalem Überfall : Geissens-Einbrecher verhaftet

Im Juni 2025 wurden Carmen und Robert Geiss in ihrer Villa bei Saint-Tropez brutal überfallen. Nun gibt es gute Nachrichten: Mehrere Täter wurden festgenommen.
In der Nacht auf den 15. Juni 2025 wurden Carmen (60) und Robert Geiss (61) in ihrer Villa in der Nähe von Saint-Tropez von vier maskierten und bewaffneten Männern überfallen. Nun können die TV-Millionäre aufatmen, denn die Polizei hat mehrere mutmaßliche Täter identifiziert. "Wir haben zum Jahresende Gott sei Dank noch eine sehr, sehr gute Nachricht von der Staatsanwaltschaft beziehungsweise der Polizei in Saint-Tropez bekommen: Man hat mehrere Täter festgenommen", verkündet Robert Geiss in einer Videobotschaft bei RTL.