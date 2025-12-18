Nach brutalem Foul: Milzriss – Handballer des SV Leonberg/Eltingen II verletzt sich schwer

Die junge Truppe des Handball-Bezirksligisten SV Leonberg/Eltingen II findet allmählich zusammen – ein tragischer Vorfall überschattet jedoch das Spiel beim MTV Stuttgart II.
Schock für die Leonberger Handballer: Im Bezirksliga-Spiel beim MTV Stuttgart II (26:22) wurde ein Akteur des SV Leonberg/Eltingen II schwer verletzt. In der Schlussminute wurde Konstantin Katz von einem Gegenspieler böse gefoult – eine Aktion, die lediglich mit einem Freiwurf geahndet wurde. Nach dem Abpfiff verschlechterte sich der Zustand des 30-Jährigen rapide.