Das Inventar wird verkauft, das Insolvenzverfahren ist eröffnet, die Sanierung rückt näher: Das Restaurant Da Capo steht nach dem Brand und dem Tod des Wirts vor dem Neuanfang.
Im Restaurant Da Capo an der Teckstraße 60 im Stuttgarter Osten hat sich im Spätsommer des vergangenen Jahres eine Tragödie ereignet, die viele Menschen tief erschüttert hat. Der Wirt starb im ersten Stock in den Flammen eines Brands, dessen Ursache der Öffentlichkeit bis heute nicht vollständig bekannt ist. Fest steht nach dem DNA-Abgleich, dass es sich bei der Leiche, die man im früheren Büro des Lokals fand, um den Gastronomen handelt. Er wurde nur 32 Jahre alt.