Nach Brandstiftung in Schönaich: Fast 1000 Euro Miete für die Notunterkunft

11 Luigi Ruffo steht in seiner verrußten Küche. Er hofft, dass er mit seiner Frau in die Wohnung zurück kann. Foto: Rouven Spindler

Drei Jahrzehnte leben Luigi Ruffo und seine Frau in ihrer Wohnung in Schönaich – bis sie Anfang August wegen eines Brandstifters ausziehen müssen. Nun lebt das Ehepaar in einer Wohnung der Gemeinde. Doch die ist so teuer, dass sie Luigi Ruffo noch mehr Sorgen bereitet.











Link kopiert



In der Küche hängt noch immer ein beißender Geruch. Die Decke, die Wände, die Schränke und Geräte – alles schwarz vom Ruß. 9000 Euro hatte Luigi Ruffo für sie bezahlt, jetzt ist sie kaputt. Der 78 Jahre alte Mann sitzt an seinem Wohnzimmertisch, neben ihm stapeln sich mehrere Umzugskartons, die er in seine neue Wohnung schaffen muss – wenn sie dort denn Platz hätten.