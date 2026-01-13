Nach Brandkatastrophe: Frau von Crans-Montana-Barbetreiber muss Pass abgeben

1 Gericht verhängt auch gegen Jessica Moretti Sicherheitsmaßnahmen. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Sitten - Nach dem verheerenden Silvesternacht-Brand in einer Bar in Crans-Montana hat das zuständige Schweizer Gericht nun auch Auflagen gegen die Frau des Barbetreibers verhängt. Die Französin Jessica Moretti darf die Schweiz nicht verlassen, muss ihren Pass und Ausweispapiere hinterlegen und sich täglich bei einer Polizeidienststelle melden, wie das Zwangsmaßnahmengericht in Sitten (Sion) mitteilt. Sie soll zudem eine Kaution hinterlegen, deren Höhe noch festgelegt werden müsse.