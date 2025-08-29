Nach Brandanschlag im Juli: Maus-Kultfigur kehrt in die Kölner Innenstadt zurück

Im Juli war die Statue der bekannten orangefarbenen Maus vor dem WDR-Vierscheibenhaus angezündet worden. Nun ist die Figur nach Reparaturen "gut erholt und in neuem Glanz" in die Kölner Innenstadt zurückgekehrt.
Die Mausfigur ist an ihren Platz zurückgekehrt. Im Juli war die Statue bei einem Brandanschlag beschädigt worden. Nach mehrwöchigen Reparaturen steht sie nun "gut erholt und in neuem Glanz" wieder vor dem WDR-Vierscheibenhaus in Köln, wie aus einer Pressemitteilung des Westdeutschen Rundfunks hervorgeht.