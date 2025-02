Nach Brand: Weiler Wertstoffhof hat wieder offen

Nachdem ein Brand in der Nacht von Samstag, 25. Januar, auf Sonntag, 26. Januar, den Betrieb des Wertstoffhofs in Weil der Stadt weitestgehend außer Gefecht gesetzt hatte, haben die Tore des Hofs nun wieder regulär geöffnet. Das teilte der Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen, der die Wertstoffhöfe im Kreis führt, am Montag mit. Sowohl die Unterbrechung der Stromversorgung als auch die anderen Schäden, die das Feuer verursacht hatten, wurden inzwischen entsprechend behoben.

Den nächtlichen Brand am vorletzten Wochenende hatte vermutlich ein Akku ausgelöst, den jemand einfach in ein Batteriefass geworfen hatte. Der falsch entsorgte Akku fing Feuer und verursachte so einen Schaden, den das Landratsamt auf rund 15 000 Euro schätzt.

Akkus gehören nicht in den Restmüll

Keine Akkus in den regulären Hausmüll

Angesichts des Vorfalls hatte die Abfallwirtschaft Böblingen auch wiederholt an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, Akkus oder Elektrogeräte mit eingebautem Akku auch richtig zu entsorgen. In den Restmüll gehören sie nämlich ebenso wenig wie in die Wertstofftonne. Stattdessen stehen auf den Wertstoffhöfen des Landkreises eigens für entsprechende Akkus vorgesehene Sammelboxen.

Was tun mit Handys und E-Zigaretten?

Denn die sogenannten Lithium-Ionen-Akkus können sich entzünden und erheblichen Schaden verursachen, wenn sie sich in einer Mülltonne befinden, die nicht dafür vorgesehen ist. Bundesweit ereignen sich täglich Brände dieser Art in Recycling- und Sortieranlagen, auf Betriebshöfen oder in Müllfahrzeugen. Abgegeben werden können die Akkus und Elektrogeräte nicht nur bei Händlern und Vertreibern der entsprechenden Batterieart, etwa bei Elektrogeschäften, sondern auch auf Wertstoffhöfen, die eine E-Schrottsammlung anbieten.

Im Kreis Böblingen sind das alle 31 Wertstoffhöfe für kleine Elektrogeräte oder Akkus – nur 16 von Ihnen nehmen aber auch große Geräte und solche mit fest eingebautem Akku, also etwa Handys, E-Zigaretten oder elektrische Zahnbürsten, an. Zu diesen 16 Wertstoffhöfen gehört auch Weil der Stadt.

Vor dem Entsorgen online informieren

Alle Wertstoffhöfe mit Öffnungszeiten und Details zu den Abgabestellen von Geräten mit eingebautem Akku finden Bürgerinnen und Bürger unter www.awb-bb.de/wertstoffhofliste oder in der Abfall-App des Landkreises.