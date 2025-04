Nach Brand vor drei Jahren: Beliebte Schöckinger Waldhütte steht wieder

Familienstreit in Kornwestheim eskaliert Brüder schlagen auf Mutter ein – Polizist wird bei Einsatz verletzt

Die Polizei ist am Mittwoch zu einem Familienstreit in Kornwestheim gerufen worden. Zwei Jugendliche waren in Streit geraten und hatten sich schließlich gemeinsam gegen ihre Mutter gewandt. Und auch die Polizei musste einiges einstecken.